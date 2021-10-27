Мосгорсуд не отпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве бывшего вице-президента ГК "ПИК"

"Мера пресечения Лефелю - без изменения", - сказал собеседник агентства.

В апелляционной жалобе защита бизнесмена просила изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы и изоляцией от общества.

Три недели назад следователи задержали в Москве Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы арестовал его до 7 декабря. Вину он не признает. Сумма ущерба по делу составляет около 100 млн рублей.

Как сообщали ТАСС в ГК "ПИК", компания инициировала разбирательство против своего бывшего топ-менеджера. В пресс-службе компании также уточнили, что Лефель был уволен из "ПИК" в апреле 2019 года. Группа компаний "ПИК" признана следствием потерпевшей стороной по делу Лефеля, которому вменяются два эпизода мошенничества. В свою очередь в пресс-службе ГК "Самолет" ТАСС сообщили, что он устроился в компанию только в 2021 году.