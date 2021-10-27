Следствие проверяет версию использования пистолета Болдуина вне съемочной площадки

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Американские следственные органы проверяют информацию о том, что пистолет, из которого была застрелена женщина-оператор на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) с Алеком Болдуином, мог использоваться за пределами съемочной площадки. Об этом заявил в среду на пресс-конференции, транслировавшийся онлайн, шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоза.

Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

"Мы проверяем эту информацию, однако пока не можем сообщить о каких-то окончательных выводах", - сказал шериф в ответ на вопрос, имело ли место использования данного оружия за пределами съемочной площадки.

Ранее появилась информация, что некоторые члены съемочной группы могли использовать пистолет в целях развлечения для стрельбы по мишеням. Для этого оружие заряжалось боевыми патронами, один из них случайно остался в обойме.

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были временно приостановлены.