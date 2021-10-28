Во Владикавказе после конфликта между осужденными в колонии возбудили дело

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Во Владикавказе после конфликта со смертельным исходом между осужденными в колонии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает УФСИН России по Северной Осетии.

По данным управления, 10 октября 2021 года в дежурную часть ИК-1 УФСИН России по Северной Осетии обратился один из осужденных, отбывающих наказание в данном исправительном учреждении, и сообщил, что между ним и другим осужденным возник конфликт, в ходе которого он нанес своему оппоненту колото-резаные раны. На место происшествия были вызваны медработник учреждения и бригада скорой помощи. После оказания первичной помощи пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где его прооперировали. Однако пациента спасти не удалось, врачи констатировали его смерть.

"По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, СУ СК РФ по Северной Осетии в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как отмечается, администрация колонии оповестила мать умершего осужденного о случившемся. Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств происшедшего в учреждение прибыли представители руководства регионального УФСИН, сотрудники правоохранительных органов. Осужденный, нанесший раны пострадавшему, свою вину признал и написал явку с повинной.

В этой колонии 15 октября 2021 года произошли беспорядки, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества, в которых участвовали не менее 200 осужденных. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия было возбуждено уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках.