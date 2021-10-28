Открытое горение в жилом доме старой постройки в Балашихе ликвидировано

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом трехэтажном доме старой постройки в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 10:37 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

В 10:01 экстренные службы объявили локализацию пожара на площади 50 кв. м.

"Горение происходит на первом этаже и в подвале. Пожарные эвакуировали 8 человек, из них один ребенок", - сказали в пресс-службе.

Утром в четверг в трехэтажном жилом доме старой постройки по улице Институтской, 24, начался пожар. Ему присвоен второй (повышенный) номер сложности. Перекрытия в доме частично деревянные, что способствует быстрому распространению огня. Информация о пострадавших не поступала.

По данным открытых источников, дом построен в 1937 году, в нем 12 квартир.