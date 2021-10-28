Жительницу Челябинской области, чей сын умер от ожога кипятком, осудили на два года

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Сосновский районный суд Челябинской области в четверг признал местную жительницу виновной в неисполнении родительских обязанностей и оставлении пострадавшего в опасности. В мае ее двухлетний ребенок был умышленно облит кипятком и оставлен без медицинской помощи, после чего умер. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром прокуратуры региона.

По версии следствия, в мае 2021 года отец семейства распивал спиртные напитки в доме вместе с матерью двухлетнего ребенка. Оставшись на кухне наедине с мальчиком, отец умышленно облил его кипятком из чайника. При этом мать ребенка никакой помощи пострадавшему не оказала, он умер через два дня.

"Женщина признана виновной по ст. 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", ст. 125 "Оставление в опасности" УК РФ. Судом виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры области, уголовное дело в отношении супруга, обвиняемого в убийстве ребенка, в настоящее время расследуется следственными органами регионального управления СК.