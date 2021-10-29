Уголовное дело возбудили в отношении ранившего полицейского красноярца

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранившего полицейского жителя Красноярска. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Красноярск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Как сообщалось, двое полицейских пытались доставить в отдел подозреваемого в мошенничестве мужчину. Когда участковый зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а мужчина ударил ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление, которое задержало нападавшего.

По информации регионального главка МВД, полицейского ударили ножом в лицо, госпитализация не потребовалась.