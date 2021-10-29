Суд в Оренбургской области арестовал мигранта по делу об убийстве женщины

ОРЕНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Орска Оренбургской области избрал меру пресечения в виде ареста обвиняемому в убийстве женщины, сообщается в пятницу на сайте суда.

"Заслушав мнение участников судебного заседания и проверив представленные материалы, суд удовлетворил заявленное ходатайство, избрав обвиняемому Егиазаряну Н. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 27 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, правоохранители задержали в Орске Оренбургской области подозреваемого в убийстве 27-летней женщины, им оказался брат погибшей. Преступление, по данным следователей, произошло поздно вечером 26 октября в квартире, где иностранные граждане временно проживали. Потерпевшей было нанесено не менее 28 колото-резаных ран, при этом на момент совершения преступления в квартире находился годовалый ребенок потерпевшей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").