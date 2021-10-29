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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах

В соседние подъезды дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв, начали заселять жителей

В свои квартиры смогли вернуться жильцы 10 подъезда

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Жителей соседних подъездов дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв, начали заселять обратно в их квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

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"Началось заселение жителей 10 подъезда дома 48/20, за исключением трех квартир, где завтра установят окна", - сообщили в пресс-службе.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже 25 октября. Было разрушено шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. В день трагедии были эвакуированы жители трех подъездов - там где произошел взрыв и двух соседних. Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стала утечка газа. Один человек погиб, четверо пострадали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего владельца квартиры по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное общеопасным способом", прийдя к выводу, что причиной взрыва стали умышленные действия.

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РоссияТатарстанВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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