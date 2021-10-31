Болдуин выступил за ограничение использования боевых патронов на съемках кино

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), заявил, что выступает за ограничение использования боевых патронов в кинопроизводстве. Видеозапись беседы Болдуина с журналистами опубликовал в субботу портал TMZ .

"Мне нельзя каким-либо образом комментировать расследование. Таково распоряжение офиса шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико)", - сказал актер, которого репортеры застали в пути вместе с женой и детьми.

По словам Болдуина, его связывали дружеские отношения с оператором Галиной Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая. "Она была моим другом. В тот день, когда я приехал на съемки в Санта-Фе, я и режиссер Джоэл [Соуса] пригласили ее на ужин", - рассказал актер. "Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие", - заметил Болдуин.

Он выступает за то, чтобы регулирующие органы "приняли меры по ограничению" использования боевых патронов на съемках сцен стрельбы в кино. "Не мне решать", - оговорился Болдуин, подчеркнув, что в качестве возможной меры можно было бы использовать на съемочной площадке резиновые или пластиковые пули. Он пока не решил, будет ли когда-либо еще сниматься в ролях, требующих применять огнестрельное оружие.