Полицейские изъяли в Оренбургской области более 1,2 тыс. л контрафактного алкоголя

ОРЕНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские Оренбургской области провели дополнительные рейды по местам возможной реализации контрафактного алкоголя, который жители приобретают, несмотря на случаи массового отравления, зафиксированные в октябре. В результате было выявлено 126 административных нарушений, изъято свыше 1,2 тыс. л спиртсодержащей продукции, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Из незаконного оборота изъяты 1 232 литра алкогольной и спиртосодержащей продукцией, из них 417 литров водочной продукции, 588 литров алкоголя домашнего производства, 150 литров немаркированной спиртосодержащей жидкости", - сказано в сообщении.

Полицейские проверили в ходе рейда 970 объектов торговли и 864 частных домовладений, отметили в ведомстве. В результате выявили 126 нарушений административного законодательства, связанных с продажей и перемещением алкогольной и спиртосодержащей продукции. В отношении нарушителей возбуждены административные расследования по различным статьям КоАП РФ.

В начале октября в результате отравления контрафактным алкоголем в больницы Оренбургской области обратились 64 человека, умерли 35. Тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 17 человек, 15 из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом и одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.