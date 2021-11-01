Решение о выплатах за некачественную помощь умершему от ковида под Астраханью обжалуется

АСТРАХАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Решение Астраханского областного суда о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей жительнице Ахтубинска Астраханской области из-за смерти ее 60-летнего супруга от коронавируса сейчас обжалуется, сообщил ТАСС в понедельник министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

Ранее сообщалось, что жительница Ахтубинска Лидия Медведева отсудила 1 млн рублей за некачественную помощь умершему от ковида мужу Сергею Медведеву. По словам адвоката Медведевой Сергея Броницкого, "медпомощь была оказана некачественно, были дефекты, именно из-за дефектов был взыскан моральный вред". Ответчиком по делу выступает Министерство финансов Астраханской области, которое должно осуществить компенсационные выплаты.

"Решением Ахтубинского районного суда Астраханской области по исковому заявлению жительницы Ахтубинска к Ахтубинской районной больнице о взыскании компенсации морального вреда в сумме 3 млн рублей отказано в удовлетворении ее требований. После подачи апелляционной жалобы в Астраханский областной суд <...> было вынесено определение о частичном взыскании компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей. В настоящее время указанное решение обжалуется, вопрос взыскания компенсации морального вреда решается в установленном порядке", - сообщил Буркин.

Министр также добавил, что в связи со смертью данного пациента была проведена служебная проверка в медицинском учреждении, "применение мер ответственности к медицинским работникам предусматривается при наличии их вины".

"Исходя из информации, содержащейся в решениях суда, уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, было прекращено в связи с отсутствием события преступления. В результате проведенной служебной проверки приняты меры, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на COVID-19", - уточнил Буркин.

Как сообщал ТАСС, 13 июня 2020 года 60-летний Сергей Медведев из Ахтубинска обратился к врачам поликлиники Ахтубинской больницы с жалобами на кашель и боль в груди, уточнив, что он контактировал с заразившимися коронавирусной инфекцией. Однако лечение было назначено как при обычном ОРВИ, состояние пациента ухудшалось. 19 июня его в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение, хотя он нуждался в реанимационном лечении. Первые анализы на коронавирус, подтвержденные посмертно, были взяты 22 июня, в этот же день мужчина умер. По заявлению вдовы Медведева было возбуждено уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и смертью пациента.