Жительница Ахтубинска отсудила 1 млн руб. за некачественную помощь умершему от ковида мужу

АСТРАХАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Астраханский областной суд присудил жительнице города Ахтубинска Астраханской области компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей за смерть 60-летнего супруга от коронавируса из-за выявленных дефектов при оказании ему медицинской помощи, сообщил ТАСС адвокат медицинского права Сергей Броницкий.

13 июня 2020 года 60-летний Сергей Медведев из Ахтубинска обратился к врачам поликлиники городской больницы с жалобами на кашель и боль в груди, уточнив, что он контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией. Однако лечение было назначено как при обычном ОРВИ, состояние пациента ухудшалось. 19 июня его в тяжелом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение, хотя он нуждался в реанимационном лечении. Первые анализы на коронавирус, подтвержденные посмертно, были взяты 22 июня, в этот же день мужчина скончался. Вдова Сергея Лидия обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента.

"Медпомощь была оказана некачественно, были дефекты, именно из-за дефектов был взыскан моральный вред. Ко мне Лидия обратилась уже после проигрыша в Ахтубинском суде первой инстанции, за пять дней до окончания срока подачи апелляционных документов в августе текущего года. Сумма иска морального вреда за дефекты при оказании медицинской помощи ее супругу составляла 2 млн рублей, 18 октября иск был удовлетворен частично - Лидии присудили миллион рублей морального вреда. Это важный прецедент - до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч", - рассказал Броницкий.

Как пояснил адвокат, ответчиком по делу выступает Министерство финансов Астраханской области, которое должно будет осуществить компенсационные выплаты. ТАСС направил официальные запросы по данному делу в Министерство финансов Астраханской области, а также в региональное министерство здравоохранения.