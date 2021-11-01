Обвиняемого в похищении 14-летней девочки в Рязанской области заключили под стражу

ТАСС, 1 ноября. Суд на два месяца арестовал обвиняемого в похищении 14-летней девочки ранее судимого жителя Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

"По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря 2021 года. Ему предъявлено обвинение, получены признательные показания", - сообщили в управлении.

Как сообщалось ранее, 26 октября в Ряжске Рязанской области незнакомый мужчина вышел из внезапно остановившейся рядом со школьницей машины, напал на девочку и начал ее душить. Очнулась девочка в багажнике автомобиля, через заднее сиденье ей удалось перебраться в салон, открыть дверь и на ходу выпрыгнуть из автомобиля. В результате пострадавшая получила ссадины, ее здоровью ничего не угрожает.

В полицию с заявлением о произошедшем обратилась мама девочки. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетней"). Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался 42-летний житель одного из сел Скопинского района Рязанской области, который ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и разбой. В местах лишения свободы он провел более десяти лет.