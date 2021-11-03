Суд отменил домашний арест курганцу, подозреваемому в покушении на зампрокурора

ТАСС, 3 ноября. Курганский областной суд отменил решение суда первой инстанции по мере пресечения в виде домашнего ареста в отношении жителя Курганской области, который на скорости протащил по земле зампрокурора Далматовского района, привязав его за голову к машине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

Ранее в Катайском районном суде сообщали ТАСС, что прокуратура оспаривает решение районного суда по домашнему аресту злоумышленника до 18 декабря в сторону ужесточения меры пресечения. По данным суда, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения, на котором автомобиль протащил по земле человека. По данным источника в правоохранительных органах, ЧП произошло возле кафе "Светлана" в поселке Гравийный на территории Катайского района. Во время застолья возник конфликт, завязалась драка, после которой произошел инцидент, зампрокурора получил травмы, но выжил.