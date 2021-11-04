Специалисты тушат в регионах России лесные пожары площадью более 140 га

ТАСС, 4 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах России природные пожары площадью 68 га, продолжается ликвидация возгораний на площади в 143 га, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано пять лесных пожаров на площади 68 га. На 00:00 мск 4 ноября на территории Российской Федерации действовали четыре лесных пожара на площади 143 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, три пожара площадью 140 га действуют в Еврейской автономной области, один пожар на площади 3 га - в Хабаровском крае.

В тушении задействовали 130 человек, 25 единиц техники, три воздушных судна.

Пожароопасный сезон открыт в 28 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в восьми регионах.