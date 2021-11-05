За сутки в регионах России ликвидировали лесные пожары на площади 535 га

ТАСС, 5 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах России природные пожары площадью 535 га, продолжается ликвидация возгораний на площади 93 га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано четыре лесных пожара на площади 535 га. На 00:00 мск 5 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 93 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Два пожара площадью 73 га действуют в Хабаровском крае, один пожар на площади 20 га - в Еврейской автономной области.

В тушении задействовали 119 человек, используется 34 единицы техники, три воздушных судна.

Пожароопасный сезон открыт в 28 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в восьми регионах России.