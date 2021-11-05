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В Москве возбудили дело после того, как неизвестный на электросамокате сбил женщину

Подозреваемому может грозить арест на срок до шести месяцев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как неизвестный на большой скорости сбил на электросамокате пожилую женщину в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы", - сказали в пресс-службе. Санкция статьи может грозить арестом на срок до шести месяцев.

В надзорном ведомстве добавили, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства предварительное расследование по уголовным делам данной категории проводится в форме дознания дознавателями органов внутренних дел. "Ход дознания поставлен в прокуратуре на контроль", - добавили в пресс-службе.

Днем 5 ноября на Манежной площади в центре Москвы молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Очевидцами произошедшего стали сотрудники Росгвардии, которые незамедлительно вызвали скорую и оказали помощь пострадавшей. Женщина с переломом плеча и черепно-мозговой травмой госпитализирована. Полиция разыскивает злоумышленника.

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