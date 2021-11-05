Неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю женщину в центре Москвы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Неизвестный на электросамокате на Манежной площади в центре Москвы сбил на большой скорости пожилую женщину и скрылся, его разыскивает полиция. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Инцидент произошел на Манежной площади в центре столицы. Во время несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве заметили, как молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника Маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия", - сказали в пресс-службе.

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь пострадавшей и вызвали на место ЧП бригаду медиков. 77-летняя москвичка с переломом плеча и черепно-мозговой травмой госпитализирована. "Злоумышленника в настоящий момент разыскивает полиция", - добавили в главке.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что происшествие случилось в 13:30 мск в пятницу. "Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту получения женщиной телесных повреждений в центре Москвы", - сказали в надзорном ведомстве.