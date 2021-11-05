Пожар на территории ИК-1 в Мордовии ликвидировали

ТАСС, 5 ноября. Пожар на территории ИК-1 в Мордовии ликвидирован на площади порядка 1 тыс. кв метров, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по республике в пятницу.

"На территории исправительной колонии № 1 УФСИН России по Республике Мордовия произошло возгорание отходов производства и кровли здания механического цеха. Открытое горение ликвидировано в 21:33 мск на площади порядка 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Ранее о пожаре в колонии в поселке Сосновка сообщили в ГУ МЧС по региону, горела кровля здания и пиломатериалы.