За сутки в регионах РФ ликвидировали лесные пожары на площади более 1,8 тыс. га

ТАСС, 7 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах РФ природные пожары площадью 1 843 га. Продолжается ликвидация возгораний на площади 62 га, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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В субботу сообщалось, что в РФ ликвидируют возгорания на площади 1 622 га.

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 1 843 га. На 00:00 мск 7 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действовало пять лесных пожаров на площади 62 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на землях лесного фонда один пожар сейчас действует на площади 24 га в Башкирии, еще один - на площади 22 га в Краснодарском крае. В Оренбургской области зафиксировано два возгорания на общей площади в 15 га, один пожар на площади 1 га тушат в Челябинской области.

В тушении задействованы 287 человек, используется 102 единицы техники, девять воздушных судов применяется в мониторинге и два - в тушении. Пожароопасный сезон открыт в 28 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в восьми субъектах РФ.