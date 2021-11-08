{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокурор попросил назначить по 3,5 года колонии блогерам, угнавшим такси ради розыгрыша

Трое молодых людей угнали такси в марте

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Прокурор попросил суд назначить каждому из троих молодых людей, угнавших в Москве в марте этого года такси и заснявших процесс на видео, по 3,5 года колонии, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

"В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три молодых человека предстанут перед судом в Москве за угон такси в марте этого года с целью розыгрыша. Санкция вменяемой им статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги
Россия
Ученые МЧС прогнозируют опасность для самолетов от извергающихся вулканов Дальнего Востока
За неделю вулкан Карымский пять раз выбрасывал пепел
Читать полностью