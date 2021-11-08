В Казани местный житель отправится в колонию на три года за поджог опорного пункта полиции

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Татарстане приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за поджог опорного пункта полиции в Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

24 марта пресс-служба МВД по Татарстану сообщила о поджоге опорного пункта отдела полиции №14 УМВД России по городу Казани поселка Дербышки. Подозреваемый был задержан в тот же день, им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога"). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы", - сообщили в СК.

Следствие и суд установили, что поджигатель забежал в опорный пункт отдела полиции УМВД России по Казани, разлил там горючую жидкость и поджег. В этот момент в помещении находился сотрудник, который вызвал не место экстренные службы, ликвидировавшие возгорание. Мотивом преступления послужило то, что злоумышленнику не выдали необходимые документы для решения вопроса о снятии административного надзора.