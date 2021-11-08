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Около 7,8 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Приморье

В крае идут дождь и мокрый снег, а скорость порывов ветра достигает 30 м/с

ТАСС, 8 ноября. Почти 7,8 тыс. жителей Приморья отключены от электроснабжения из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 м/с, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго.

"Количество отключенных потребителей составляет порядка 7,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Минэнерго держит ситуацию на особом контроле.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что ветер сорвал кровлю торгового павильона на улице Красного Знамени во Владивостоке, из-за непогоды нарушено электроснабжение в шести муниципальных районах Приморья. Спасатели рекомендуют жителям скорректировать свои планы, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

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РоссияПриморский край
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