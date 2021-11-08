В Дагестане продлили арест двум росгвардейцам по делу об убийстве экс-главы села Новокули

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Дагестане продлил арест на два месяца двум сотрудникам дагестанского управления Росгвардии, обвиняемым в убийстве бывшего главы села Новокули в здании отдела полиции. Последнее продление было до 3 ноября, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением Советского районного суда города Махачкалы удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Курбанова Салмана и Курбанова Сулеймана, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (" Убийство"), сроком на два месяца, а всего на 10 месяцев и 28 суток, т. е., до 2 января. Согласно поступившему в суд материалу, им инкриминируется убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 6 февраля два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте.