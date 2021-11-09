Обвиняемый в убийстве трех девушек под Оренбургом признался в еще одном преступлении

ОРЕНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области Александр Лазарев совершил в августе еще одно изнасилование. Это выяснилось в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании, убийстве девушек и поджоге их квартиры, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков в интервью, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Параллельно в ходе расследования мы установили еще одно покушение: изнасилование было им совершено. Он же освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое просто было латентным - потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять. Во всяком случае, в последних своих показаниях [обвиняемый] сообщал, что был не против ее убить, но просто не сложились обстоятельства", - сказал Анненков.

Как уточнил руководитель отдела криминалистики, Лазарев не был знаком со студентками до ночи, когда совершил преступление. "Он абсолютно посторонний для них был человек, ни что в этот вечер их связать не должно было, он увидел их на улице, проживал недалеко от дома потерпевших, просто их заметил, так звезды сошлись", - пояснил он.

Анненков также уточнил, что осмотр места преступления длился более суток, и в нем участвовали пятеро криминалистов. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления и поджог квартиру, что затруднило работу следователей, но им удалось найти достаточное количество улик. Также в лесополосе недалеко от места совершения преступления нашли одежду обвиняемого, испачканную в крови. Целый ряд экспертиз, по словам Анненкова, позволил идентифицировать Лазарева как подозреваемого.

По данным следователей, Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ: "Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием", "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней", "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "Неправомерное завладение автомобилем". Как ранее рассказала журналистам адвокат Лазарева Ирина Санжиева, он признал свою вину в убийстве, поджоге и угоне автомобиля. При этом изнасилование отрицает, поскольку, по его словам, контакты со стороны погибших были добровольными. Суд арестовал Лазарева до 30 ноября.

