Движение на Садовом кольце восстановлено после аварии в районе ТЦ "Атриум"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено после столкновения нескольких автомобилей на внешней стороне Садового кольца недалеко от торгового центра "Атриум". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Земляной Вал в районе д. 21/2, стр. 1 столкнулись несколько автомобилей, были заняты три полосы движения в сторону пересечения со Старой Басманной улицей, для движения была свободна одна полоса. Движение в сторону Николоямской улицы осуществлялось по трем полосам.