В ЕАО возросло число населенных пунктов, пострадавших от непогоды

ТАСС, 9 ноября. Количество населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО), жители которых остались без электроснабжения из-за мокрого снега, увеличилось до 20. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в трех районах региона, сообщается во вторник на сайте областного правительства.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются в трех районах ЕАО. Из-за мокрого снега 20 населенных пунктов в ЕАО остались без электроснабжения. Это села Ленинское, Калинино, Нижнеленинское, Кукелево, Октябрьское, Чурки, Новое, Даниловка, Николаевка, Песчаное, Аур, им. Тельмана, Белгородское, Оль, Садовое, Нагибово, Екатерино-Никольское, Луговое, Столбовое и поселок Смидович", - говорится в сообщении.

К ремонтным работам привлечены 14 аварийно-восстановительных бригад Дальневосточной распределительной сетевой компании, 48 человек и 18 единиц техники. Из областного резерва в село Ленинское передан дизельный генератор на 100 кВт. Стабильная подача электричества в населенные пункты возобновится после устранения последствий циклона.

Циклон с дождем, снегом и сильным ветром до 23 м/c вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. Осадки и порывистый ветер привели к образованию наледи на линиях электропередачи и деревьях. В автономии закрыто движение на региональных дорогах. Наблюдается сильный гололед.

По прогнозам синоптиков, в среду снег с дождем в ЕАО продолжатся, температура воздуха - от плюс одного до минус четырех градусов.

Ранее на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании сообщалось об аварийном отключении электричества в восьми населенных пунктах области. По итогам прошедшего циклона ночью во вторник в ЕАО наблюдались обрывы линий электропередачи и повреждения опор ЛЭП.