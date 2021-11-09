В Петербурге локализовали крупный пожар в складском комплексе

ТАСС, 9 ноября. Пожарные локализовали возгорание в строящемся складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:40 пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

В 13:40 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре на Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся холодильно-складской комплекс. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Его тушат 110 человек и 30 единиц техники, включая четыре подъемника. Также работает лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. По информации ГУ МЧС по региону, ранг пожара не повышали выше третьего. Общая площадь горящего здания составляет 54 тыс. кв. м, оно принадлежит ООО "Русич-Шушары". Прокуратура Пушкинского района по факту пожара организовала проверку.