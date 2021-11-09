СК предъявил обвинение предпринимательнице из Тольятти после отравления детей в бассейне

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявили предпринимательнице из Тольятти. Она предоставляла в пользование бассейн, где ранее отравились дети. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время местной жительнице, осуществляющей деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемая оказывала услуги по предоставлению закрытого купального бассейна и помещения с сауной, сада, беседки с камином и других помещений, принадлежащих ей по договору субаренды с одной из организаций Тольятти. Для обслуживания оборудования бассейна и обеззараживания воды на основании устной договоренности был привлечен работник, не имеющий соответствующей профессиональной квалификации.

В результате в середине августа после посещения оздоровительного комплекса, куда входил бассейн, семь детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в одну из больниц Тольятти с предварительным диагнозом ингаляционное отравление химическим веществом. Предположительно, причиной стало превышение уровня дезинфицирующего средства в воде бассейна.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления доложить о результатах расследования данного уголовного дела.