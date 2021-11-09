ПДК вредных веществ не превышено на месте крупного пожара на складе в Петербурге

ТАСС, 9 ноября. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на месте пожара на строящемся складском комплексе в Санкт-Петербурге не выявлено. Об этом журналистам сообщил начальника городского главка МЧС России Алексей Аникин.

"Проводим активно изучение обстановки с воздухом, работает лаборатория, и в настоящее время превышения предельно допустимой концентрации вредных паров в воздухе нет", - сказал он.

В момент возгорания на складе находились 250 человек, их эвакуировали, никто не пострадал. В ходе тушения удалось не допустить распространения огня на правую и левую стороны здания. Причина пожара будет установлена в ближайшие часы после завершения его тушения, отметил Аникин.

В 13:40 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре на Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге. Горит строящийся холодильно-складской комплекс. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сейчас пламя локализовано. Здание принадлежит ООО "Русич-Шушары".