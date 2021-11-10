Энергоснабжение Южно-Сахалинска восстановили после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ремонтники устранили аварию и возобновили подачу электричества в дома жителей Южно-Сахалинска в среду. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Отключений аварийного характера нет", - рассказали в диспетчерской.

Ранее 10 ноября объявили экстренное предупреждение в 13 южных и центральных районах Сахалинской области. Циклон с дождем и сильным ветром частично повредил энергоснабжение в центре Южно-Сахалинска, нарушил авиасообщение с курильским островом Итуруп. Из-за непогоды в областном центре рухнул козырек над входом в Сахалинский госуниверситет.