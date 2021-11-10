Роспотребнадзор выявил грипп А в пробах детей из санатория в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Грипп А (H3N2), аденовирусы и риновирусы были обнаружены в пробах детей, которые с признаками инфекции обратились к врачам после пребывания в детском санатории "Изоплит". Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области в среду.

Ранее 43 ребенка с признаками инфекции обратились за медпомощью после нахождения в детском санатории "Изоплит". Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку.

"При лабораторном обследовании детей на базе ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" выявлены возбудители респираторной группы - грипп А (H3N2), аденовирусы, риновирусы. Результаты исследований материала от персонала - отрицательные", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, специалисты выявили в лагере нарушения санитарного законодательства. В частности, было превышено максимально возможное число отдыхающих, один воспитатель мог работать сразу с несколькими группами. Охват сотрудников вакцинацией от гриппа составлял всего 78% при необходимых 90%. Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ данные не были переданы в медорганизации по месту жительства и экстренные извещения на случаи заболевания.