В Хабаровске задержали шесть человек за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Cотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали шесть местных жителей за приобретение поддельных медицинских сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19. Возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте "МВД-медиа".

Что известно о российских вакцинах

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"Установлено, что жители краевого центра передавали должностным лицам денежное вознаграждение за получение фиктивных документов о прохождении вакцинации. С целью придания процедуре реалистичности, на приеме к месту предполагаемого укола прикладывался ватный тампон. При этом предназначенная для инъекции вакцина уничтожалась", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.

Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").