В Благовещенске восстановили электроснабжение после аварии на сетях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Энергетики вернули электроснабжение во все дома и социальные учреждения в Благовещенске, которые из-за аварии на сетях были обесточены, сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"В 14:05 (08:05 мск) все потребители подключены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что центральная часть города оказалась обесточенной в результате срабатывания системной противоаварийной автоматики. Причины выясняются.

Благовещенск - город в России на границе с Китаем, административный центр Амурской области. Его население составляет 225,7 тыс. человек.