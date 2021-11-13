В Судане заявили, что один человек погиб во время демонстрации в Омдурмане

ТАСС, 13 ноября. По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Омдурмане, городе-спутнике столицы Судана Хартума. Об этом сообщил в субботу Центральный комитет врачей Судана в Facebook .

Что известно о политическом кризисе в Судане

"Мирный протестующий был убит в Омдурмане боевыми патронами, выпущенными силами военного совета Судана во время сегодняшних демонстраций", - говорится в заявлении.

Как уточняет организация, поступают многочисленные сообщения о раненых в ряде районов Хартума. Доставка пострадавших в больницы затруднена.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.