Площадь разрушений после ЧП на НЛМК в Липецке составила 250 кв. м

ТАСС, 15 ноября. Площадь разрушенных стен и кровли после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) составляет 250 кв. м. Об этом журналистам сообщил старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренний службы Денис Корольков.

"По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены и кровли на общей площади около 250 кв. м, технологический процесс предприятия не нарушен. По состоянию на 23:30 мск аварийно-спасательные работы завершены, восстановление объекта будет осуществляться силами собственника", - сказал Корольков.

Вечером в воскресенье на НЛМК произошло ЧП. По данном компании, речь идет о хлопке с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Источник в экстренных службах назвал произошедшее взрывом. В НЛМК и ЕДДС по Липецку сообщили об одном пострадавшем - это женщина, она находится в ожоговом центре.

Новолипецкий металлургический комбинат - одна из крупнейших металлургических компаний мира с активами в России, странах ЕС и США. Предприятие производит полный цикл продукции - от сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции - плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году НЛМК стал крупнейшим в России производителем стали.