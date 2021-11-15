Большой театр в Москве проверяют после сообщения о минировании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты проверяют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Большого театра по адресу: Театральная площадь, 1, заминировано. Данная информация проверяется, на место направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник поступило сообщение от неизвестного о том, что в Останкинской телебашне якобы заложено взрывное устройство. В целях безопасности были эвакуированы порядка 150 человек. В ходе проверки установлено, что информация о "минировании" была ложной.