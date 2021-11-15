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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Срок следствия по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева продлен до марта 2022 года

Суд ранее также продлил срок ареста Ивана Белозерцева до 20 февраля

ТАСС, 15 ноября. Срок следствия по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который обвиняется в получении крупной взятки, продлен до 20 марта 2022 года. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Алексей Шуварин.

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"Срок следствия по делу Ивана Белозерцева продлен до 20 марта будущего года. При этом никаких следственных действий с моим подзащитным не проводится, он просто сидит в СИЗО. Смысл его там нахождения для меня неясен. Сегодня суд вновь продлил срок ареста Белозерцеву, мы обязательно будем обжаловать это решение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Белозерцеву срок ареста до 20 февраля.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей.

23 марта президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПермский крайДело в отношении Ивана Белозерцева
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