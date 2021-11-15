Возгорание в промзоне в Дзержинске локализовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Возгорание в промзоне Дзержинска, где ранее произошла разгерметизация емкостей с горючей жидкостью с последующим факельным горением, локализовано. Высота факельного горения составляет до 0,3 м, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Уточненная информация по пожару в г. Дзержинск: в 19:48 (мск) пожар локализован. Высота факельного горения составляет до 0,3 м. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Передвижная лаборатория взяла пробы воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ, превышений не зафиксировано.

Ранее в пресс-службе администрации города сообщили, что инцидент произошел на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000". Возникло факельное горение в результате утечки водорода в одной из емкостей.