Лесные пожары в Якутии летом уничтожили свыше 3,6 тыс. тонн сена

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. тонн сена уничтожено в Якутии лесными пожарами летом 2021 года. Ущерб превышает 21 млн рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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"С июня по август в 12 районах Якутии лесными пожарами было уничтожено свыше 3,6 тыс. тонн сена, ущерб оценивается в более чем 21 млн рублей", - сказали в министерстве. Также уничтожен травостой в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Томпонском районах на 68,77 тонн сена.

Кроме этого, республика в этом году столкнулась с засухой. По данным министерства, со второй половины июня до первой декады июля в Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Томпонском, Олекминском и Оймяконском районах, а также Якутске и его окрестностях фиксировались высокие дневные температуры.

"Отсутствие эффективных осадков в июне, в первой декаде июля, высокая максимальная температура воздуха (25-34 градуса Цельсия) обусловили возникновение атмосферной засухи в Намском, Олекминском и Томпонском районах. Это в результате привело к снижению, местами - к гибели урожая", - добавили в министерстве.

Общая посевная площадь по республике, по предварительным данным, составляет 47 тыс. га. Из них посевная площадь зерновых культур составляет свыше 11,2 тыс. га, картофеля - свыше 6,5 тыс. га, овощей открытого грунта - 1,3 тыс. га и кормовых культур - 28,2 тыс. га.

Как добавили в министерстве, предварительно в Якутии план по заготовке сена и силоса выполнен на 88% - 394 тыс. тонн (при плане 457 тыс. тонн) и более 23,5 тыс. тонн (при плане 26,8 тыс. тонн) соответственно. Мобильные бригады заготовили в этом году 37 тыс. тонн сена на отдаленных участках. Сенажа заготовлено более 11,4 тыс. тонн при плане 14 766 тонн (77% от плана).

О пожарах

В этом году количество зарегистрированных лесных пожаров на территории республики составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории).