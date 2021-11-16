Неквалифицированная установка газового оборудования могла стать причиной пожара в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Самостоятельный неквалифицированный монтаж газового оборудования мог стать причиной пожара, который произошел накануне в частном жилом доме в Копейске (Челябинская область), погибли женщина и двое ее детей. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой СУ СК России по региону.

"По версии следствия, в начале ноября текущего года подозреваемый (36-летний местный житель) самостоятельно произвел установку газового оборудования и газового баллона для отопления в своем доме в городе Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями. 15 ноября 2021 года из ненадлежаще установленного газового оборудования произошла утечка газа с последующим возгоранием. В результате пожара в жилом доме погибли супруга подозреваемого и дети: четырехлетний сын и полуторагодовалая дочь", - сказано в сообщении. Отмечается, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") УК РФ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел в понедельник в частном жилом доме, расположенном в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. Площадь возгорания составила порядка 50 кв. метров.