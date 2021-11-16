В Свердловской области задержали экс-замдиректора МУП "Водоканалсервис" Пышмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший замдиректора МУП "Водоканалсервис" Пышминского городского округа (Свердловская область) Привалов задержан на 48 часов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее во вторник источник ТАСС сообщал, что Привалов и местный бизнесмен Аникин стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. "Привалов задержан на 48 часов. Он недавно уволился из "Водоканалсервиса", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области подтвердили, что в отношении руководящего сотрудника одного из муниципальных унитарных предприятий Пышминского городского округа возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, инцидент с фиктивным договором произошел в апреле 2019 года. Подозреваемый заведомо знал, что бизнесмен не планирует исполнять со своей стороны договор. Несмотря на это, на счет ИП была перечислена предусмотренная договором сумма, после чего часть этой суммы была перечислена на расчетный счет другого юридического лица и обналичена.