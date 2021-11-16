Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в Гудермесе

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Чеченской Республике возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в частном домовладении, в результате которого пострадали четверо детей. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике по факту хлопка бытового газа в частном домовладении, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в Гудермесе в частном домовладении произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали четыре ребенка.

"Пострадавшие дети доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.