В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего отца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в убийстве своего отца и расчленении его тела, задержали в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам во вторник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что расчлененные останки мужчины в реке Смоленке во вторник днем обнаружили рабочие при ремонте набережной.

"В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме №1 на улице Смоленской. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина", - говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, сын застрелил отца из охотничьего ружья во время бытового конфликта. После этого он расчленил тело и выкинул его в реку.