Причиной отравления пятерых жителей Перми мог стать метиловый спирт

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Пятеро жителей Дзержинского района Перми могли отравиться метанолом, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В настоящее время назначена химическая экспертиза, результатов пока нет. С большей доли вероятности - это метанол", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, пятеро жителей Перми отравились суррогатным алкоголем, трое из них умерли на месте, двое - в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводятся мероприятия, направленные на выявление торговых точек, где реализовывался суррогатный алкоголь. Также в полиции отметили, что в 2021 году из незаконного оборота было изъято 31,3 тыс. литров спиртосодержащей продукции, составлено порядка 2,5 тыс. административных протоколов.