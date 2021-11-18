Главу Петрозаводска, попавшего под машину, оштрафовали на 500 рублей

ТАСС, 18 ноября. Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский, которого на прошлой неделе сбила машина, сообщил, что оштрафован на 500 рублей за нарушение правил дорожного движения.

"Друзья, сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф, и гештальт будет закрыт", - написал чиновник в четверг на своей странице в сети "ВКонтакте". К публикации Любарский прикрепил фото постановления по делу об административном нарушении, где написано, что он нарушил пункт 4.1 Правил дорожного движения РФ: двигался по проезжей части при наличии тротуара. В строке о назначенном наказании указан административный штраф в размере 500 рублей.

12 ноября Любарского сбила машина, у него был диагностирован перелом. ДТП произошло у здания администрации Петрозаводска в районе набережной Онежского озера. Как позже написал в стихотворной форме глава столицы Карелии на своей странице в соцсети, он в момент ДТП бежал по дороге, "сам правила нарушил" и попал под автомобиль.