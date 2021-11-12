Главу Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина

ТАСС, 12 ноября. Главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского сбила машина, у него диагностирован перелом. Об этом Любарский написал в пятницу на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках", - написал Любарский.

Глава Петрозаводска добавил в свой пост сводку МЧС об аварии, которая произошла в пятницу вечером. "12 ноября 2021 года года в 19:34 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (два чел., одна ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд на пешехода)", - цитирует у себя на странице Любарский экстренные службы.

"Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП (Больница скорой медицинской помощи - прим. ТАСС)", - отметил Любарский.

ДТП произошло у здания администрации Петрозаводска, в районе набережной Онежского озера. Как позже написал написал в стихотворной форме глава столицы Карелии на своей странице в соцсети, он в момент ДТП бежал по дороге с фонариком на лбу и "сам правила нарушил", попав под автомобиль.