В фермерском хозяйстве в Югре ввели карантин из-за африканской чумы свиней

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Наталья Комарова ввела карантин из-за африканской чумы свиней в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ) "Капсамун" в Сургутском районе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сургутского района.

Ранее сообщалось о гибели на территории хозяйства 240 свиней, здесь осталось еще 260 - их также планируется уничтожить.

"В целях предупреждения дальнейшего распространения и ликвидации африканской чумы свиней установить ограничительные мероприятия (карантин) в крестьянско-фермерском хозяйстве "Капсамун". Определить угрожаемой зоной территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет пять километров", - говорится в распоряжении главы региона.

Отмечается, что зона наблюдения определена радиусом 20 км от границ угрожаемой зоны. В нее попадают деревня Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, поселок Юганская Обь. В эпизоотическом очаге запрещается, в частности, нахождение посторонних людей, перемещение и перегруппировка свиней, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма. В угрожаемой зоне также запрещается реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, источником заражения могла послужить пища животных - пищевые отходы. В КФХ также находятся 120 голов крупного рогатого скота, 100 кроликов, 150 голов птиц (куры и утки), две лошади и три собаки - среди них погибших нет.

По данным Россельхознадзора, африканская чума свиней - это контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток, а летальность может достигать 100%. В России африканская чума свиней регистрируется с 2007 года. Для человека данное заболевание не опасно.