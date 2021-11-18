Падеж свиней произошел в в крестьянско-фермерском хозяйстве в Югре

ТАСС, 18 ноября. Падеж свиней произошел в крестьянско-фермерском хозяйстве "Капсамун" в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - здесь погибло 240 свиней. По предварительным данным, это произошло из-за вспышки африканской чумы, сообщил в четверг на совещании по ситуации директор филиала БУ "Ветеринарный центр" в Сургутском районе Николай Феклистов.

"На сегодняшний день в КФХ "Капсамун", находящемся [вблизи] Южно-Сургутского месторождения, произошел падеж <…> свиньи. <…> Пробы [с места] были сданы в лабораторию, <…> предварительным диагнозом была установлена африканская чума свиней", - сказал он. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского района, на территории КФХ погибло 240 свиней, осталось - 260. Кроме того, здесь находятся 120 голов крупного рогатого скота, 100 кроликов, 150 голов птиц (куры и утки), две лошади и три собаки.

Как отметили участники совещания, результаты анализов могут быть получены в пятницу. По их итогам решением губернатора может быть введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. По одной из версий, источником заражения могла послужить пища животных - пищевые отходы.

Сейчас прорабатываются меры по предупреждению распространения инфекции. Все животные хозяйства в случае введения карантина будут утилизированы.

По данным Россельхознадзора, африканская чума свиней - контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов, ее летальность может достигать 100%. В России африканская чума свиней регистрируется с 2007 года. Для человека данное заболевание не опасно.