Школьник, поиски которого почти сутки шли в Крыму, вернулся домой

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Пропавший 12-летний школьник из села Грушевка Судакского района, поиски которого продолжались почти сутки, вернулся домой, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Найден. Жив. Сам пришел домой, нарушения закона и преступлений в отношении него в период отсутствия не совершалось", - говорится в сообщении.

Ранее по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Мальчик самостоятельно ушел из дома в четверг вечером. Правоохранители изучат обстановку в приемной семье, где проживает и воспитывается мальчик, процедуру передачи его из других семей. Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов. Также установлены все обстоятельства, при которых ребенок самостоятельно покинул дом.